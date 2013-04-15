Не нервуйте через дрібниці, це руйнує психіку

Нервуєте через дрібниці? Професор одного з дослідницьких інститутів Британії, Сюьзан Чарльз, у один голос з своїми колегами переконує цього не робити. Згідно з результатами дослідження, що недавно завершилося, переживання з приводу пробок на дорогах, стоків, що засмітилися, або лампочки, що перегоріла, такі ж згубні, як стреси з достатньо вагомих причин, гіподинамія.

Будь-який, навіть незначний конфлікт на робочому місці, сварка з партнером з приводу не викинутого увечері сміття — все це може «аукатися» не тільки опісля декілька годин або днів, але навіть через багато років! Попрацювавши з респондентами у віці від 25 до 74 років, учені виявили, що багато хто так чи інакше турбується навіть тоді, коли ситуація себе вже давно вичерпала. Причин тому декілька: з одного боку, дрібні подразники мають властивість накопичуватися, з іншого — неприємні спогади можуть повернутися у будь-який момент, нагадуючи про напружений емоційний стан. Адже, як відомо, наш мозок творить дива і деколи приймає уявне за дійсність, наприклад, підвищуючи пульс, тиск.

Згідно з результатами іншого дослідження, люди, не дивлячись на попередження лікарів, починають піклуватися про власне психічне здоров`я часто лише тоді, коли доводять себе до серйозного стану, який дійсно вимагає втручання фахівця. Насправді майже ніхто не намагається регулювати свої емоційні стани, вважаючи за неможливим. Адже навіть звичайна дихальна гімнастика здатна знизити рівень стресу, наприклад, під час спусків в метро. Але люди дуже рідко відносяться до таких порад серйозно, — нарікають лікарі.

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