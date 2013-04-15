Зелена кава допоможе діабетикам
11:12, 15 квітня 2013Зарубіжні новини
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Знижує рівень цукру
Американські учені провели ряд досліджень, в результаті яких встановили, що речовини в зеленій каві знижують рівень цукру в крові.Таким чином, екстракт із зерен зеленої кави може стати новим ефективним інструментом в боротьбі з цукровим діабетом і його ускладненнями.
Як вважають автори дослідження, ефект кави пов`язаний з високою концентрацією в зелених бобах хлорогенової кислоти. Але кава у вигляді напою, як і оброблені зерна кави, не має таких властивостей, оскільки під впливом високих температур цей антиоксидант руйнується.
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