Артеріальний тиск підвищується від холоду

Завдяки роботі італійських учених, що проводили дослідження чинників, що впливають на артеріальний тиск, кардіологи можуть скоректувати рекомендації для своїх пацієнтів. Виявилось, що температура в приміщенні і тривалість світлового дня може підвищувати або знижувати кров`яний тиск.

Раніше проведеними дослідженнями встановлено, що артеріальний тиск схильний до сезонних коливань: взимку вищий, ніж влітку. Нова наукова робота наукової групи під керівництвом доктора Петро Амедео Модесті вперше досліджувала вплив температури приміщення і тривалості світлового дня на рівень тиску в судинах.

Учені спостерігали групу з 1897 пацієнтів з артеріальною гіпертензією, середній вік яких склав 63 роки. Всі пацієнти постійно приймали антигіпертензивні препарати. В результаті учені виявили, що на кожен градус підвищення температури в приміщенні артиріальний тиск пацієнтів знижувався на 0,6 мм рт. ст. А подовження світлового дня на 1 годину підвищувало тиск на 0,63 мм рт. ст.

Враховуючи ці результати, тепер лікарі звертатимуть пильну увагу на контроль артеріального тиску пацієнтів під час різких перепадів температур повітря, коли люди починають використовувати кондиціонери або обігрівачі.

heart4life.com.ua