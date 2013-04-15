Найнебезпечніший продукт в супермаркеті

Учені Великобританії останніми роками стурбовані здоров`ям нації, тому прагнуть приділяти якомога більше часу експериментам і розробкам у дієтології і здоровому харчуванні.

Так, нещодавно дослідники виявили, що практично половина британців бажають, щоб їх подружжя і кохані схуднули, а половина британських школярів не вживають здорової їжі. Так, замість фруктів і овочів діти віддають перевагу піці, чіпсам, шоколадним батончикам і висококалорійним напоям.

Тепер же дослідники вирішили дізнатися, які найнебезпечніші для здоров`я людини продукти чекають нас на полицях супермаркетів. Результат дослідження виявився вельми несподіваним. Як з`ясувалося, найнебезпечнішим і шкідливішим для здоров`я продуктом з супермаркету виявився нерізаний листовий салат, який продається в упаковках вже готовим до вживання.

Експерт з бактеріології Джозеф Пеннінгтон розповів, що в ході досліджень він і його колеги виявили в упаковці з нерізаним салатом шкідливі бактерії, яких складно убити навіть при термічній обробці.

Професор стверджує, що у зв`язку з цим буде безпечніше і корисніше з`їсти гамбургер, ніж салат з цього ж гамбургера.

На думку учених, любителі такого салату ризикують заразитися криптоспоридіями, сальмонеллою і лістеріями.

uainform.net