Кількість жертв пташиного грипу H7N9 в Китаї зростає

Кількість жертв пташиного грипу H7N9, вперше виявленого у людини наприкінці березня, збільшилося в Китаї до 14 - помер житель східно-китайської провінції Цзянсу, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на державний комітет охорони здоров`я та планування народжуваності.

Раніше повідомлялося про 13 жертв вірусу H7N9, з яких дев`ять осіб померли в Шанхаї, двоє - з провінції Чжецзян, одна людина - у провінції Цзянсу і ще один - у провінції Аньхой.

Також Держкомітет повідомив про три нові випадки зараження людини цим вірусом - по одному хворому в провінціях Аньхой, Чжецзян і Цзянсу. Таким чином, станом на вечір понеділка всього в Китаї виявлені 63 хворілих: 24 людини в Шанхаї, 17 - у провінції Цзянсу, 16 - в провінції Чжецзян, три - в провінції Аньхой, два - в провінції Хенань і один - в Пекіні.

Китайські експерти відзначають, що випадків передачі вірусу H7N9 від людини до людини поки не зареєстровано. Фахівці запевняють, що небезпечний вірус гине при термічній обробці, і закликають населення не панікувати, уникати контактів з живою птицею, ретельніше готувати продукти з м`яса птиці.