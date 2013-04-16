У Бостоні під час міжнародного марафону прогриміли вибухи

Два вибухи з інтервалом у 12 секунд прогриміли в Бостоні під час міжнародного марафону, передає РІА «Новости».

За даними поліції, бомби були закладені на відстані 50-100 метрів одна від одної. Загинуло троє людей, зокрема дитина 8 років, більш як 140 осіб дістали поранення.

Саморобні вибухові пристрої були приведені в дію на фініші найстарішого марафону, який проходив по вулиці Доброї волі, о 2 годині 50 хвилин за часом східного узбережжя. Вибухи офіційно названо "скоординованою терористичною атакою".

"Ми поки що не знаємо, хто зробив це і навіщо, і ми не повинні поспішати з висновками. Але без жодного сумніву, ми з`ясуємо все до кінця, розшукаємо того, хто зробив це, і змусимо відповісти", - заявив президент США Барак Обама у зверненні до нації, закликавши молитися за жертв трагедії.

Члени палати представників конгресу США на засіданні у понеділок ушанували хвилиною мовчання пам`ять загиблих внаслідок вибухів у Бостоні.

"Це безглузде насильство ще жахливіше тому, що відбулося на заході, покликаному об`єднувати людей з усього світу в дусі спорту і гармонії", - зазначив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.

Імовірно, бомби привели в дію дистанційно, за допомогою мобільного телефону - приблизно через 40 хвилин після вибухів мобільний зв`язок у Бостоні було відключено, щоб виключити можливість спрацювання інших вибухових пристроїв.

Контртерористичні формування поліції, які обшукують місце вибуху, виявили в околицях ще п`ять вибухових пристроїв, які не розірвалися і знешкодили їх на місці, повідомив сайт газети Wall Street Journal. Спочатку повідомлялося також про третій вибух у громадській бібліотеці, проте пізніше з`ясувалося, що там відбулося загоряння, не пов`язане з терактом.

Дізнавачі ФБР вже проводять опитування за фактом вибухів, проте підозрюваних у справі поки що немає. Ніхто не узяв на себе відповідальність за теракт.

У США посилено заходи безпеки також біля Білого дому у Вашингтоні і навколо Пентагону, Нью-Йорк задіяв для патрулювання в місцях скупчення туристів і на значущих об`єктах інфраструктури тисячі співробітників поліції, розгорнувши мобільні антитерористичні станції.