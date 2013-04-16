Що впливає на здоров’я чоловіків

Швецькі науковці дійшли висновку, що шлюб з розумною жінкою має позитивний вплив на здоров`я чоловіка.

Такої думки вчені дійшли після дослідження, участь в якому взяли півтора мільйона сімейних пар.

А от чоловічий інтелект не має такого впливу на здоров’я дружини.

Дослідники вважають, що це може бути пов’язане з тим, що саме дружина приймає важливі рішення щодо сімейного способу життя, а також вона, в більшості випадків, складає харчовий раціон.

До слова, данські дослідники довели, що у сім’ях, де дружина заробляє більше від благовірного, у чоловіків частіше виникають проблеми сексуального характеру.

24tv.ua