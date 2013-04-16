В Ірані стався потужний землетрус

В Ірані стався землетрус магнітудою 7,8.

Про це повідомляє РІА «Новости».

За даними Геологічної служби США, підземні поштовхи магнітудою 7,8 сталися на глибині 15 кілометрів. Епіцентр розташовано за 200 кілометрів від іранського міста Захедан поблизу кордону з Пакистаном.

У столиці ОАЕ Абу-Дабі і в Дубаї було евакуйовано людей з офісів і житлових приміщень, розташованих у хмарочосах, після того, як спрацювала сигналізація, яка попереджає про стихійні лиха. Тисячі людей залишаються на даний час на вулицях в очікуванні дозволу повернутися до офісів і домівок. Про руйнування не повідомляється.

Землетрус також відчувався у Нью-Делі та інших індійських містах.

Сотні людей могли загинути в результаті землетрусу, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на заяву неназваного представника іранських властей.

Як повідомило пізніше державне телебачення Ірану, до теперішнього часу підтверджена загибель не менш як 40 осіб, зруйновано понад 1,2 тисячі будинків.