У Китаї число жертв пташиного грипу H7N9 зросло до 16

Число жертв пташиного грипу H7N9, вперше виявленого у людини наприкінці березня, збільшилося в Китаї до 16 - померли ще двоє жителів східно-китайського мегаполісу Шанхай.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на державний комітет охорони здоров`я і планування народжуваності.

Раніше повідомлялося про 14 жертв вірусу H7N9, з яких дев`ять осіб померли в Шанхаї, двоє - в провінції Чжецзян, двоє людей - у провінції Цзянсу і ще одна – в провінції Аньхой.

Також Держкомітет повідомив про 14 нових випадків зараження людини цим вірусом - шість хворих у Шанхаї, п`ять - у провінції Чжецзян і три - в провінції Цзянсу. Таким чином, станом на 20.00 (16.00 мск) вівторка всього в Китаї виявлено 77 хворих: 30 осіб у Шанхаї, 20 - у провінції Цзянсу, 21 - у провінції Чжецзян, троє - в провінції Аньхой, двоє - в провінції Хенань і одна - в Пекіні.

До кінця минулого тижня всі випадки пташиного грипу H7N9 були локалізовані на сході країни (в Шанхаї й у провінціях Чжецзян, Цзянсу і Аньхой) проте в суботу був виявлений перший випадок у китайській столиці, а в неділю стало відомо, що вірус був виявлений у жителів провінції Хенань у центральному Китаї.

Китайські експерти зазначають, що випадків передачі вірусу H7N9 від людини до людини поки не зареєстровано. Також не зафіксовано епідеміологічному зв`язку між усіма випадками захворювань. Немає повідомлень і про випадки масового захворювання на грип H7N9 свійської птиці. Фахівці запевняють, що небезпечний вірус гине при термічній обробці й закликають населення не панікувати, уникати контактів із живою птицею, ретельніше готувати продукти з м`яса птиці.