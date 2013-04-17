Ізраїльський курорт Ейлат зазнав ракетного обстрілу

Ізраїльська поліція шукає місця падіння реактивних снарядів в районі курортного міста Ейлат, де в середу вранці спрацювала сирена тривоги і були чутні кілька вибухів.

Про це повідомив РІА Новости офіційний представник правоохоронних органів Мікі Розенфельд.

Інформації про постраждалих, за його словами, поки не надходило.

"У місті спрацювала сирена повітряної тривоги і були чутні кілька вибухів. Зараз місто і його околиці обшукують співробітники нашої вибухотехнічної служби", - сказав співрозмовник агентства.

Він не підтвердив повідомлення ряду ЗМІ про те, що сапери вже знайшли фрагмент ракети, що розірвалася. Найпівденніше місто Ізраїлю, розташоване на узбережжі Червоного моря, де відпочивають тисячі туристів, в тому числі з СНД, в минулому неодноразово ставало мішенню для обстрілу з території Синайського півострова, що належить Єгипту.