У Техасі вибухнув завод: місто зруйновано, десятки загиблих

У США вибухнув завод В американському місті Вест (Техас) вибухнув завод добрив.

У результаті вибуху, як повідомляє місцевий телеканал KWTX, від 60 до 70 осіб загинули, 200 людей поранено, з яких 40 знаходиться в критичному стані.

За словами очевидців, містечко з населенням 2,8 тисячі людей схоже на зону військових дій. Багато будинків зруйновано, горить ряд будівель, в тому числі школа і будинок престарілих. Зокрема, за попередньою інформацією, зруйновані від 70 до 100 будинків. Команди рятувальників, які прибули на місце НП, зайняли ціле футбольне поле. При цьому, влада ввела над містом безпольотну зону, щоб не перешкоджати польотам пожежних і медичних вертольотів. Як відомо, 15 квітня в Бостоні пролунало два вибухи під час марафону. Три людини загинули, більше 180 отримали поранення.