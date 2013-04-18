"Мигдалевий" сніданок допоможе схуднути

Жменю мигдалю відмінно вгамовує голод і допомагає впоратися з нападами апетиту протягом дня. Вчені з США пропонують використовувати мигдаль в якості допоміжного засобу всім, хто бажає схуднути, пишуть зарубіжні ЗМІ..

Мигдаль вважається корисними для здоров`я – його ядра засвоюються досить довго, не викликаючи при цьому різке підвищення рівня цукру в крові. При травленні мигдалю глюкоза надходить у кров повільно, а рівень інсуліну поступово збільшується. В результаті людина відчуває себе ситою довше, ніж після вживання продуктів, що швидко перетравлюються, таких як картопляні чіпси, солодощі і багато інших снеків.

Учасники експерименту, які їли сніданок з додаванням цільного мигдалю, довше залишалися ситими. А показники рівня цукру в крові після сніданку та обіду у них були більш здоровими, ніж у людей, які їли вранці продукти з високим глікемічним індексом (швидко засвоюються і викликають різке підвищення рівня глюкози та інсуліну).

Хоча сніданок повинен бути поживним і повноцінним, помірне вживання продуктів з низьким глікемічним індексом, таких як мигдаль, зменшує кількість спожитої їжі і сприяє підтримці нормального ваги, уклали дослідники.