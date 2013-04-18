Дієти шкодять жіночому організму

Україна відома тим, що дала світові багато прекрасних моделей, - каже Луїджі Граттон, доктор медичних наук та спеціаліст сімейної медицини, дієтології і спортивного харчування. - Тому тема дієт для молодих дівчат для вашої країни дуже актуальна. У клініці ми зазвичай вимірюємо у зріст і вагу людини, щоб вирахувати індекс маси тіла. Кожен може зробити це сам. Щоб дізнатися, чи в нормі ваша вага, масу тіла в кілограмах поділіть на зріст в квадраті. Отримаємо коефіцієнт від 20 до 30. У людини з нормальною вагою він зазвичай дорівнює 25, а в пацієнта з ожирінням — більше 30.

Вагу дівчини-моделі помилково вважають правильною, навіть еталонною. Насправді практично в усіх таких дівчат індекс маси тіла значно нижчий за норму. Наприклад, 17,5. Це дуже шкідливо для здоров`я, бо мінімальне значення норми — 19,5. Тому як моделі можуть бути гарним прикладом для дівчат? Відповідь очевидна: жодним чином.

Проблема низької ваги моделей пов`язана не так із нестачею жиру, як із малою масою м`язової тканини. Таке буває, якщо жінка споживає недостатньо білку. Але саме його потребує організм для підтримки м`язів.

М`які м`язи людини тримають у нормі кров`яний тиск, підтримують скелет. Подивіться на дівчину-модель: у неї цих м`язів практично немає. Не менш важливий серцевий м`яз. Якщо людина не отримує достатню кількість білку, це дуже шкодить серцю. Моделі, що довели себе до анорексії, ризикують здобути серцевий напад.

Дівчатам не треба надто перейматися своєю вагою, якщо коефіцієнт маси тіла коливається в межах 20-25. Найпростіший спосіб підтримувати м`язи у формі — їсти достатню кількість білку - не менше 50 грамів на день.

Щоб споживати достатню кількість білку, не обов`язково їсти м`ясо у великих кількостях. Білку багато в ананасах, яблуках, ківі. Із морських продуктів найкраще їсти мідії, креветки. Якщо все ж-таки не можете відмовитися вд м`яса, вам підійде курятина, гуска, кролятина.

gazeta.ua