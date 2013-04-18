Пожежники побоюються ще одного вибуху на заводі в Техасі

Пожежники, які беруть участь у ліквідації наслідків великої пожежі й потужного вибуху, що послідував за нею, на підприємстві з виробництва добрив у розташованому в американському штаті Техас місті Вест, побоюються вибуху ще одного резервуару з хімічними речовинами.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляють американські ЗМІ.

Наразі пожежники намагаються наблизитися до резервуару, в якому можуть знаходитися небезпечні речовини, проте їхня діяльність ускладнена через високу температуру та відкрите полум`я, що вирує на місці пригоди.

Раніше в прилеглих до підприємства районах з метою безпеки було відключено газо- й електропостачання, з будинків і притулку, що знаходяться поряд із заводом, евакуйовано декілька сотень осіб, повідомляється про серйозні руйнування в місцевій школі.

Внаслідок вибуху на заводі добрив, який відчувався в сусідніх містах у радіусі декількох десятків кілометрів, загинули, за даними ЗМІ, від 60 до 70 осіб. Більшість постраждалих, рахунок яких ведеться на сотні осіб, отримали осколкові поранення. Водночас офіційні особи заявляють, що називати число жертв і постраждалих передчасно.

Причину НП поки не названо.