У Кенії внаслідок повені загинули понад 40 людей

Понад 40 людей загинули в Кенії внаслідок потужної повені, викликаної зливами. Серед загиблих - двоє дітей, які стали жертвами зсуву грунту в окрузі Нарок на південному заході країни. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на місцеве відділення Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Затоплено низку районів. Понад 50 тис. осіб змушені залишити рідні місця.

Рятувальні роботи в постраждалих районах значно утруднені складною дорожньою ситуацією: після рясних опадів більшість грунтових доріг перетворилися на непрохідне місиво з глини. Багато сіл, навіть на традиційно посушливому північному сході, відрізані водою від зовнішнього світу. Перерізана основна автомагістраль, що з’єднує Кенію з сусідньою Угандою. Ця країна, що не має власного виходу до моря, отримує експортні вантажі в основному через кенійський порт Момбаса, звідки вони доставляються по цій дорозі.