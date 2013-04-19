У районі Курильських островів стався землетрус

Землетрус магнітудою 7,2 стався сьогодні в районі Курильських островів.

Як передає РІА «Новости», про це йдеться у повідомленні Геологічної служби США.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 13.05 за місцевим часом. Осередок землетрусу залягав у морі на глибині 10 кілометрів.

До теперішнього часу інформації про жертви і руйнування немає. Попередження про загрозу виникнення цунамі не надходило.

Водночас, за даними Камчатського філіалу Геофізичної служби РАН, землетрус магнітудою 6,9 стався о 15.05 за місцевим часом, епіцентр залягав на глибині 33 кілометрів під морським дном.