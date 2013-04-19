Один з бостонських терористів затриманий

12:21, 19 квітня 2013
Зарубіжні новини
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Ще одному вдалося втекти

Видання The Boston Globe повідомляє, що один з підозрюваних у організації теракту в Бостоні затриманий. Виявляється, це той же хлопець, чия компанія сьогодні вночі застрелила поліцейського біля одного з гуртожитків у Бостоні.
 
Як передає Телеканал новин "24", хлопця затримали у Вотертауні - містечку, де знаходиться гуртожиток Массачусетського технологічного університету.
 
Іншому підозрюваному вдалося втекти.
 
Однак поліція оточила по периметру 20 кварталів міста і збирається обшукати кожен будинок на цій території, щоб таки впіймати 2-го терориста.
 
Більше інформації ФБР не надає.
 
Як повідомлялося, 15 квітня два вибухи прогриміли на одній з центральних вулиць Бостона, неподалік фінішу знаменитого Бостонського марафону. В результаті теракту загинули троє осіб, понад 180 отримали поранення.
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