Що лікувати морською водою

Морську воду називають силою, енергією, еліксиром життя. У свою чергу, дари моря – сіль, вода, водорості по праву можна вважати неповторними ліками для організму людини. Не випадково із старогрецької мови слово «таласотерапія» переводять як «лікування морем». До речі, можна лікуватися також в умовах водолікарні підігрітою морською водою (воду потрібно підігріти до тридцяти чотирьох градусів).

Початок застосування морської води з цілющими цілями йде в глиб століть. Відомо, що за часів Давнього Єгипту виявили цілющі якості морської води. Лікарі часів античності радили вживати морську воду при хворобах шлунку, сечового міхура, шлунково-кишкового тракту, а також при недокрів`ї. Морською водою вважали за краще промивати виразки, рани, тріщини, які з`являлися на шкірі людини. В ті часи і був закладений досить популярний до теперішнього часу комплекс процедур під назвою таласотерапія.

Терапевтичні цінності морської води визначаються вмістом мікроелементів, мінеральних солей, біологічно активних речовин, планктону і мікроскопічних водоростей. Морська вода, завдяки насиченості зоопланктону, має антибіотичні і антивірусні властивості.

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