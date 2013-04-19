Старовинний рецепт для продовження молодості

Стародавні греки пропонували людям після прийому їжі смоктати по крупинці сіль.

Учені довели, що від солі виділяється шлунковий сік, в якому містяться всі найпотрібніші мікроелементи для розщеплювання старих непотрібних клітин. Шлунковий сік під час попадання в кров знищує клітини, які були пошкоджені канцерогенами, вільними радикалами, нітратами і ядрами радіонуклідів.

Речовини розщеплюють ракові клітини, хвороботворних організмів, але при цьому зберігають свої - молоді.

Сіль слід вживати органічну. Після вживання їжі через 40 хвилин покладіть на кінчик язика пару крупинок солі, потримайте дві хвилини, і проковтніть із слиною.

Сіль можна замінити морською і звичайною капустою, кропом, подорожником, заячою капустою, щавлем, лимонником, женьшенем, золотим коренем. Також можна вживати фрукти, квашені і підсолені овочі, вершкове масло (топлене), сир, корицю, м`яту, коріандр, тмин.

Вживаючи регулярно перераховані продукти ви, поза сумнівом, продовжите свою молодість.

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