В Китаї - нові випадки захворювання на пташиний грип
08:28, 22 квітня 2013Зарубіжні новини
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У Східному Китаї виявлено ще 5 випадків захворювання на вірус пташиного грипу H7N9.
Як передає ІТАР-ТАРС з посиланням на Центральне телебачення КНР, вірус виявлено у п`яти жителів провінції Чжецзян, загальна кількість хворих в КНР досягло 101 людини. При цьому 18 з них померли, ще 9 видужали. У госпіталях на лікуванні залишаються 74 пацієнти.
Нині медики намагаються з`ясувати причину розповсюдження інфекції. Напередодні лікарі заявили, що "Ейч7-Ен9" не виявлений у диких птахів. Лабораторні тести, узяті у пернатих в Пекіні, Шанхаї, провінціях Чжецзян, Цзянсу і Аньхой дали негативні результати на новий штам грипу. Учені продовжують дослідження.
Медики також стверджують, що випадків зараження людини від людини не виявлено.
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