Число жертв землетрусу в Китаї перевищило 180
08:30, 22 квітня 2013Зарубіжні новини
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Поранено понад 11 тис осіб
Число жертв землетрусу в південно-західній китайській провінції Сичуань збільшилося до 181, безвісти зникли 24 людини, передає РІА «Новости» з посиланням на китайські ЗМІ.
Раніше повідомлялося про 160 загиблих.
Землетрус магнітудою 7,0 було зафіксовано вранці 20 квітня в провінції Сичуань на південному заході Китаю.
Число поранених досягло, за останніми даними, понад 11,2 тисяч осіб. Загалом від землетрусу в тій чи іншій мірі постраждали понад 1,5 мільйонів жителів провінції Сичуань.
У пошуково-рятувальній операції беруть участь понад 10 тисяч військових, лікарів і рятувальників. Керує операцією на місці прем`єр Держради Китаю Лі Кецян.
У регіоні продовжується сейсмологічна активність, із ранку суботи до цього часу в повіті Лушань було зафіксовано понад 70 підземних поштовхів магнітудою понад 3,0.
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