Число жертв землетрусу в Китаї перевищило 180

Число жертв землетрусу в південно-західній китайській провінції Сичуань збільшилося до 181, безвісти зникли 24 людини, передає РІА «Новости» з посиланням на китайські ЗМІ.

Раніше повідомлялося про 160 загиблих.

Землетрус магнітудою 7,0 було зафіксовано вранці 20 квітня в провінції Сичуань на південному заході Китаю.

Число поранених досягло, за останніми даними, понад 11,2 тисяч осіб. Загалом від землетрусу в тій чи іншій мірі постраждали понад 1,5 мільйонів жителів провінції Сичуань.

У пошуково-рятувальній операції беруть участь понад 10 тисяч військових, лікарів і рятувальників. Керує операцією на місці прем`єр Держради Китаю Лі Кецян.

У регіоні продовжується сейсмологічна активність, із ранку суботи до цього часу в повіті Лушань було зафіксовано понад 70 підземних поштовхів магнітудою понад 3,0.