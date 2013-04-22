У Техасі після вибуху зниклими безвісти вважають 60 осіб

Щонайменше 60 людей вважаються зниклими безвісти через два дні після вибуху на заводі з виробництва добрив в американському місті Вест в штаті Техас.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на заяву сенатора від республіканської партії Джона Корніна.

Раніше мер міста Вест Томмі Муска заявляв, що жертвами вибуху могли стати від 35 до 40 осіб. Проте в ході прес-конференції він заявив, що кількість жертв вибуху становить 14 осіб.

Сильний вибух на заводі в ніч на четвер зруйнував майже 100 будівель у місті Вест, населення якого становить всього 2,8 тисячі осіб. Дані про жертви постійно змінюються. У ніч трагедії повідомлялося про 70 жертв, але влада цю інформацію не підтверджувала. За даними місцевого порталу KWTX, в результаті вибуху і пожежі постраждали понад 200 осіб.