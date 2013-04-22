Світовий банк планує подолати бідність у світі

Світовий банк планує подолати бідність в усьому світі протягом наступних 17 років.

Межею нужденності, йдеться у пропозиції політичного комітету Світового банку, є виживання менш як на 1,25 долара США на день, і цьому треба покласти край до 2030 року, повідомляє Радіо «Свобода»

За оцінками Світового банку, в умовах такої крайньої бідності живе 1 мільярд 200 мільйонів людей, понад третина з них – у більшій частині Африки, що на південь від Сахари.

Визначення цієї мети подолання бідності, заявив журналістам голова Світового банку Джим Йонґ Кім на підсумковій прес-конференції, є для всього світу історичним моментом.