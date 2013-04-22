У Росії невідомий розстріляв 5 чоловік і втік

Чоловік влаштував масове вбивство в центрі Бєлгорода (РФ) і втік. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника прес-служби регіонального управління МВС Росії.

У повідомленні сказано, що сьогодні близько другої години дня до магазина "Мисливець" під`їхав позашляховик BMW, звідти вийшов чоловік, який почав стріляти по людях на вулиці, а потім - у магазині. За останніми даними поліції, загинули п`ятеро осіб, зокрема троє продавців і двоє перехожих, ще одного поранено.

Серед п`ятьох загиблих - 14-річна школярка, повідомив представник прес-служби регіонального управління МВС.

"Серед загиблих - учениця сьомого класу місцевої школи. Її було убито на вулиці", - сказав співрозмовник агентства.

За попередніми даними, злочинець вів стрілянину з рушниці, поки її не знайдено.

«Через деякий час автомобіль BMW X5 темного кольору, на якому, імовірно, сховався підозрюваний, було знайдено в іншому кварталі міста. Розшук чоловіка продовжується», - сказав співбесідник агентства в УМВС.

Мотиви злочину поки нез’ясовані.