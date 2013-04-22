У Нідерландах закрито 20 шкіл через погрози стрілянини
16:33, 22 квітня 2013Зарубіжні новини
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Напередодні з`явилися в Інтернеті
У голландському місті Лейден закрили більш як 20 шкіл через погрози масової стрілянини, які напередодні з`явилися в Інтернеті.
Як повідомляє ВВС Україна, після того, як напередодні на одному з веб-сайтів з`явилося повідомлення про намір відкрити стрілянину в одній зі шкіл міста, поліція вирішила у понеділок, 22 квітня, скасувати заняття в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах міста.
Усього в університетському містечку розташовано 22 навчальних заклади.
За повідомленням голландських ЗМІ, навколо двох найбільших навчальних закладів міста - Da Vinci College та Driestar College - вранці перебували поліцейські.
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