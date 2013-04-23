Білі гриби лікують ожиріння

Білі гриби є основою нової дієти. Результати її застосування оприлюднені на конференції Experimental Biology 2013, яка проходить в Бостоні.

Учені з університету Джона Хопкінса протягом року проводили клінічні випробування нової дієти, в якій червоне м`ясо було замінене грибами. У експерименті брали участь дорослі люди з ожирінням, їх середній вік – 48,4 року. 88% з них – жінки. Частина учасників не змінювала свого раціону, а інша група щодня вживала чашку білих грибів, відмовившись від червоного м`яса.

Порівняльний аналіз показав, що кожен учасник другої групи скинув, в середньому, 3,6% від своєї первинної ваги, у них знизився ІМТ і зменшився обхват талії на 6,5 см.

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