Риб'ячий жир - незамінні ліки

Кислоти омега-3, які містяться у жирній рибі та морепродуктах, корисні для серця. Вони здатні знизити ризик смерті від серцево-судинних хвороб на 35 відсотків, пишуть зарубіжні ЗМІ.

В цілому імовірність передчасної смерті зменшується на 27 процентів, а тривалість життя збільшується в середньому на 2 роки і 10 тижнів.

Це висновки Гарвардської школи громадського здоров`я. Вчені досліджували медичні дані близько 3-х тисяч осіб віком 65 років і старші. Згідно з визнаними у Сполучених Штатах нормами, здорові люди мають щодня споживати 500 міліграмів омега-3 із риб`ячим жиром. Якщо є недуги серцево-судинної системи, то доза сягає 800-восьмиста-1000 міліграмів. Не обов’язково пити його ложками. Достатньо їсти скумбрію, тунець, оселедець.