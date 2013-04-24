У Китаї зареєстровано близько 4 тисяч підземних поштовхів

Через четверо діб після руйнівного землетрусу в південно-західній китайській провінції Сичуань зареєстровано близько 4 тис. повторних підземних поштовхів. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на сейсмологічне управління КНР.

За його даними, магнітуда 103 повторних поштовхів становила 3, також зафіксовано коливання магнітудою 5,9 та 5,0.

Минулої суботи в повіті Лушань стався землетрус магнітудою 7,0. В результаті серії афтершоків, що послідувала за ним, загинули 193 людини, 23 вважаються зниклими безвісти, понад 12 тис. постраждали. У районі лиха працюють рятувальники та військові.