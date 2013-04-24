Парацетамол лікує емоційні травми?

Додаткові властивості парацетамолу виявили канадські учені. Цей добре відомий знеболюючий і жарознижуючий засіб також може використовуватися для лікування емоційних травм і тривожних станів.

Співробітники Університету Британської Колумбії прийшли до висновку, що парацетамол здатний полегшити симптом «екзистенціального жаху». Це стан неспокою, який виникає на тлі невизначеності сенсу життя і смерті.

Експеримент за участю 120 студентів показав, що прийом препарату приводить до емоційного оніміння. Автор дослідження Даніель Рендлес пояснив, що незалежно від виду болю ліки зупиняють тривожний сигнал, який прямує до мозку.

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