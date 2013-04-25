В Афганістані внаслідок землетрусу загинули люди

Афганістані внаслідок землетрусу, що стався вчора, 16 осіб загинули і 119 постраждали.

Як передає РІА «Новости», землетрус магнітудою 5,7 стався на глибині 66 кілометрів за 11 км на південь від афганського міста Мехтарлам - адміністративного центру провінції Лагман, і за 25 км від міста Джелалабад - адміністративного центру провінції Нангархар.

За даними начальника управління з ліквідації наслідків стихійних лих провінції Нангархар Абдули Вахаба Ширзаді, постраждали жителі 22 повітів провінції і міста Джелалабад.

На даний час в джелалабдском міському госпіталі перебувають 75 поранених, стан 38 з них критичний. У провінції Кунар одна людина загинула і одна отримала поранення. Дані про жертви з інших афганських провінцій поки не надходили.