У Китаї число жертв пташиного грипу H7N9 досягло 23

Число жертв пташиного грипу H7N9, вперше виявленого у людини наприкінці березня, збільшилося в Китаї до 23 - помер ще один житель провінції Цзянсу, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на державний комітет охорони здоров`я і планування народжуваності КНР.

Раніше повідомлялося про 22 жертви вірусу H7N9, з яких 12 чоловік померли в Шанхаї, шестеро - в провінції Чжецзян, троє - в провінції Цзянсу і ще один - у провінції Аньхой.

Нових випадків зараження людини цим вірусом за минулу добу не виявлено. Таким чином, станом на сьогодні в Китаї виявлено 108 хворих: 33 людини у Шанхаї, 24 - у провінції Цзянсу, 42 - у провінції Чжецзян, чотири - у провінції Аньхой, троє - в провінції Хенань і по одному - у Пекіні і Шаньдуні.

Разом з тим, стало відомо про першого хворого на пташиний грип H7N9 за межами материкового Китаю - Тайська служба з контролю інфекційних захворювань виявила перший на острові випадок зараження вірусом H7N9 у 53-річного тайця, що повернувся у вівторок із східно-китайського міста Сучжоу (провінція Цзянсу).

Китайські експерти продовжують наполягати на тому, що немає підстав говорити про передачу вірусу H7N9 від людини до людини. Також не виявлено епідеміологічного зв`язку між всіма випадками захворювань. Немає повідомлень і про випадки масового захворювання на грип H7N9 свійської птиці. Фахівці запевняють, що небезпечний вірус гине під час термічної обробки, і закликають населення не панікувати, уникати контактів з живою птицею, ретельніше готувати продукти з м`яса птиці.