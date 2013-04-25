Обвалилася 8-поверхова будівля фабрики: загинули 152 особи

У столиці Бангладеш – місті Дакка - в результаті обвалення 8-поверхової будівлі загинули 152 особи.

За словами поліцейських, власники зруйнованої фабрики проігнорували попередження властей не пускати працівників до будівлі, після того, як у вівторок там були виявлені тріщини у стінах, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі. Зараз власники переховуються від поліції.

За даними одного з рятувальників, на момент обвалення в будівлі перебувало близько 2 тисячі осіб.

Четвер оголошено у Бангладеш днем трауру за жертвами трагедії.

У листопаді минулого року понад 100 осіб загинули у результаті пожежі, що охопила швейну фабрику в передмісті Дакки. Ця трагедія привернула увагу до умов праці у Бангладеш. Міжнародні компанії, що розміщують замовлення в Бангладеш, зажадали від власників фабрик дотримуватися техніки безпеки.

Останнє значне обвалення сталося у місті Дакка у 2010 році, коли обвалилася чотириповерхова будівля. В результаті загинули 25 осіб.

У 2005 році через обвалення будівлі неподалік місця нинішньої трагедії загинули 64 особи.