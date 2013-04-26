У Підмосков`ї у психдиспансері згоріли 38 людей

У Підмосков`ї внаслідок пожежі в психоневрологічному диспансері загинули 38 людей, повідомили УНІАН у Слідчому комітеті Росії.

«За фактом пожежі 26 квітня в психоневрологічному диспансері в селищі Раменське Дмитрівського району Головним слідчим управлінням СК Росії по Московській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 219 КК РФ (порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть двох і більше осіб). За попередніми даними слідства, внаслідок пожежі загинули 38 людей», - йдеться в повідомленні.

Для надання практичної допомоги в розслідуванні кримінальної справи на місце направлені досвідчені слідчі й криміналісти слідчого управління СК Росії по Центральному федеральному округу та Головного управління криміналістики. Наразі ведеться огляд місця події. На даний момент зі згарища вже витягли тіла 9 людей.

Слідством розглядаються всі можливі версії причин пожежі, зокрема необережне поводження з вогнем, несправність електроустаткування, підпал та інші.

За результатами огляду місця події в рамках кримінальної справи буде дана правова оцінка діям (бездіяльності) керівництва клініки, посадовців контролюючих органів, відповідальних за пожежну безпеку в медичній установі.

За даними управління МНС по Московській області, займання сталося в одноповерховій будівлі психоневрологічної лікарні № 14. За попередніми даними, в будівлі перебувала 41 особа, зокрема 3 осіб медичного персоналу. До місця пожежі були направлені пожежні розрахунки. Після прибуття до місця пожежі відбувалося горіння будівлі за всією площею. О 04.13 мск пожежу було локалізовано на площі 420 квадратних метрів. О 04.48 мск пожежу ліквідовано. Врятовано 3 людей, доля інших залишається невідомою. Проводиться сповіщення родичів. У найкоротші терміни було сформовано угрупування сил і засобів РСНС Московської області. Всього до робіт залучено 281 людину і 64 одиниць техніки, зокрема від МНС Росії – 219 осіб і 46 одиниць техніки.