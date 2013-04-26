Як зміцнити пам'ять

Виявляється, чоловічим кулаком можна вирішувати не тільки задачі ствердження своєї фізичної переваги - а й боротися зі склерозом. Почастіше стискай п`ятірню правої руки в кулак – і тебе боятимуться не тільки твої недруги, але і банальний склероз.

Приблизно так виглядає науковий висновок, який зробили зі свого експерименту учені Університету Монтклер (США). В ході тестів перевірявся 51 учасник-доброволець. Їм запропонували в короткий проміжок часу запам`ятати список із понад 70 слів. При цьому частина тестованих повинна була періодично стискати в кулак праву руку, інша частина – ліву.

У результаті виявилось, що краще всього із завданням на запам`ятовування справилися ті з учасників, хто стискав праву руку. З цього було зроблено висновок, що ряд абсолютно простих рухів тіла змінюють функцію головного мозку і покращують пам`ять.

Дослідження, за словами учених, знаходиться ще на самому початку. Наступний крок – фіксація змін в мозку одночасно з роботою чоловічих рук.

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