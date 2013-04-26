Виноградна дієта проти діабету

Комплекс різних порушень гормонального плану, клінічних діагнозів, підвищеного артеріального тиску, рівня цукру в крові, концентрації холестерину і інших показників називається просто – метаболічним синдромом. Це багатоканальне захворювання значним чином впливає на ризик появи діабету або інфаркту. В принципі воно впливає на будь-яке серцево-судинне захворювання, і може стати першопричиною його виникнення. Групі американських учених нарешті вдалося знайти простий і ефективний засіб, який допоможе організму врятуватися від наслідків цієї малоприємної недуги.

Виявляється, виноград – натуральний і нешкідливий засіб, який допоможе нашим клітинам залишатися цілими. Таке відкриття зробили дослідники з американського Університету Мічігану. Такий лікувальний ефект виноград одержав через поліфенол. Мітчелл Сеймур та група учених, які проводили експерименти, поклопотався, щоб одні досліди проводилися на щурах, які сиділи на жирній дієті і їли виноград, а іншим не вносили цей фрукт до раціону.

Підсумки даних експериментів шокували багатьох скептиків. Виявляється, тварини, які не їли виноград, були схильні до ожиріння і мали проблеми з роботою серця, печінки і нирками. А та група гризунів, яку годували виноградним порошком цілих три місяці, стала набагато здоровішою і активнішою. Детальніший огляд допоміг з`ясувати, що маркери запалення по всьому організму значно знизилися. А найголовніше, учені не повірили тим змінам, які відбулися з печінкою і жировою тканиною щурів.

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