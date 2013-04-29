У Грузії стався землетрус

Землетрус магнітудою 3,3 стався сьогодні в Онському районі на заході Грузії.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС , епіцентр підземних поштовхів знаходився за 15 км на південний схід від міста Оні. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Удар стихії відчувався у розташованих поблизу від епіцентру селах і низці сусідніх районів. Кілька десятків будинків у сільській місцевості зазнали незначних пошкоджень.

Онський район розташований у сейсмічно активній зоні. 8 вересня 2009 року там стався землетрус магнітудою 6,0. У результаті травм дістали кілька чоловік, було пошкоджено понад 1 тис будинків і споруд, 400 з яких виявилися непридатними для житла.