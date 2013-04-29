Повноцінний сон допоможе зачати дитину

Регулярне недосипання погіршує якість чоловічої сперми. До цього висновку прийшли учені з Університету Південної Данії.

В ході дослідження вони з`ясували, як безсоння і різні проблеми зі сном відбиваються на чоловічій фертильності. Виявилось, що у чоловіків, які регулярно недосипають, кількість сперматозоїдів на 25% менша, ніж у тих, хто одержує повноцінний сон. Таким чином, сон є важливим чинником способу життя, що впливає на репродуктивне здоров`я.

Нагадаємо, раніше французькі учені виявили, що якість сперми сучасних чоловіків значно гірша, ніж у їх ровесників ще 20 років тому.

likar.info