Вправи допоможуть впоратися з високим тиском

Аеробіка, силові і статичні вправи можуть допомогти впоратися з високим тиском, встановили вчені із США, повідомляє РИА "Новини" із посиланням на публікацію в журналі Hypertension.

Від підвищеного кров`яного тиску, що є основним фактором ризику при інфарктах і інсультах, страждають понад 26% населення у світі. "Пацієнти часто говорять, що не хочуть приймати ліки, і цікавляться, якими ще способами вони можуть знизити тиск. І ми вирішили поставити деякий напрям", - розповів доцент кафедри медицини в університеті Мічигану Роберт Брук.

Дослідники вивчили дані більше тисячі праць з допоміжної терапії, а також оцінили вплив йоги, різних методів медитації, акупунктури, релаксації і особливих технік дихання. Найскромніший ефект дає ходьба, а ось вправи для рук принесли значне поліпшення - тиск у пацієнтів знизилося на 10%. Однак цей тип навантаження небажаний для людей з важкими формами гіпертонії, коли тиск складає 180 на 110 або вище. Даних про ефективність йоги, медитації та голковколюванні виявилося недостатньо, щоб рекомендувати ці методи гіпертонікам.. Ефективної виявилася техніка повільного дихання у випадках, коли 15-хвилинні вправи виконувалися не рідше ніж три-чотири рази на тиждень.

"Більшість альтернативних способів скорочують систолічний тиск тільки на 2-10 мм, тоді як стандартна доза препаратів проти гіпертонії знижує його на 10-15 мм. Тому альтернативні методи можуть бути лише доповненням в схему лікування", - резюмував доктор Брук.