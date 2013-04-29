Гриби можуть збагатити організм вітаміном D

Американські вчені розкрили простий спосіб зробити страви з грибами корисніше: для цього інгредієнт потрібно викласти перед приготуванням на сонце. Вже через півгодини під впливом ультрафіолету гриб запасеться вітаміном D, повідомляє про результати дослідження The Daily Mail.

У США та Австралії такий спосіб вітамінізації давно використовується в сільському господарстві. Однак, як показало дослідження, щоб збагатитися корисною речовиною, гриби не обов`язково залишатися прикріпленими до землі. На сонці можна викладати і зрізані гриби, причому будь-які.

"Так, ми говоримо про звичайні гриби. Просто дістаньте їх з упаковки і покладіть на сонце. Не важливо, якою стороною вони будуть лежати, через півгодини вони будуть містити достатню кількість вітаміну D", - розповів автор дослідження Майкл Холік.

Він зазначив, що, незважаючи на впевненість багатьох експертів в руйнуванні вітамінів під впливом високих температур, в даному випадку корисна речовина буде досить стійкою до цих чинників. "А якщо раптом що, це тільки полегшить засвоєння вітаміну", - запевнив вчений.

Вплив сонця на гриби схожий з тим, як воно впливає на людську шкіру: ультрафіолет перетворюється на вітамін D. Щоб переконатися в цьому, вчені провели дослідження на 30 піддослідних. Деяким з них давали протягом 12 тижнів капсули з вітаміном D, а іншим - порошок з "підживлених" сонцем грибів. В результаті з`ясувалося, що обидві групи отримали приблизно одну й ту ж кількість вітаміну, такого необхідного для імунної системи, міцних кісток і здорових зубів.