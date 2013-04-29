У центрі Праги пролунав вибух, поранено 13 людей

Потужний вибух пролунав в одному з будинків у центрі Праги на набережній річки Сметана.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Чеське інформагентство ЧТК, за словами прес-секретаря Пожежної служби Павліни Адамцової, «вибух вибив вікна навіть у довколишніх будівлях, пошкоджено кілька припаркованих автомобілів». Причина вибуху поки що не відома.

За даними ряду ЗМІ, в результаті вибуху 13 людей поранено, ще кілька можуть залишатися під завалами частково зруйнованої будівлі.

Поліція поки що не має у своєму розпорядженні інформації про причини НП. За даними агентства, вулиця завалена уламками, поліція оточила район.