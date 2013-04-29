Унаслідок вибуху в Празі поранено щонайменше 55 осіб

16:46, 29 квітня 2013
Зарубіжні новини
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Троє людей - під завалами

Кількість поранених внаслідок вибуху в центрі Праги становить щонайменше 55 осіб, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал CNN.

Вибух пролунав в одному з будинків у центрі Праги на набережній Сметани.

За інформацією ЗМІ, кілька людей можуть залишатися під завалами частково зруйнованої вибухом будівлі. Поліція припускає, що в будинку вибухнув побутовий газ.

Троє людей перебувають під завалами після вибуху в будинку в центрі Праги.

Проте не уточнюється, в якому стані перебувають ці люди і чи встановлено з ними зв`язок.

Як повідомлялося, вибуховою хвилею вибило шибки в довколишніх будівлях, було пошкоджено кілька припаркованих автомобілів. Рятувальники евакуювали більш як 220 чоловік із розташованих поблизу будівель.

За попередньою інформацією, причиною вибуху став витік газу.

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