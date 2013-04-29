Унаслідок вибуху в Празі поранено щонайменше 55 осіб
Троє людей - під завалами
Кількість поранених внаслідок вибуху в центрі Праги становить щонайменше 55 осіб, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал CNN.
Вибух пролунав в одному з будинків у центрі Праги на набережній Сметани.
За інформацією ЗМІ, кілька людей можуть залишатися під завалами частково зруйнованої вибухом будівлі. Поліція припускає, що в будинку вибухнув побутовий газ.
Троє людей перебувають під завалами після вибуху в будинку в центрі Праги.
Проте не уточнюється, в якому стані перебувають ці люди і чи встановлено з ними зв`язок.
Як повідомлялося, вибуховою хвилею вибило шибки в довколишніх будівлях, було пошкоджено кілька припаркованих автомобілів. Рятувальники евакуювали більш як 220 чоловік із розташованих поблизу будівель.
За попередньою інформацією, причиною вибуху став витік газу.