Президент Парагваю пожертвує свою зарплату невиліковно хворим

Обраний Президент Парагваю Орасіо Картес заявив, що відмовляється від належної йому заробітної плати на користь бездомних дітей і невиліковно хворих, повідомляє Lenta.ru з посиланням на La Nacion.

О.Картес зазначив, що стане «набагато щасливішим», якщо гроші, що належать йому, дістануться людям, які «дійсно їх потребують».

56-річного О.Картеса було обрано Президентом 21 квітня. На виборах він представляв правоцентристську партію «Колорадо», що перебувала на той момент в опозиції, і набрав 45,8% голосів, на 9% випередивши кандидата від правлячої партії Ефраїна Алегре. Інавгурація О.Картеса запланована на середину серпня.

О.Картес є одним з найбагатших людей Парагваю. Йому належать близько 25 великих компаній, в основному, пов`язаних з виробництвом тютюну, напоїв і продуктів харчування.