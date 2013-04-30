Молоко - спалювач жиру

Дослідження, проведене канадськими вченими з Макмастерского університету, підтверджує, що дієта з високим вмістом білків, малою кількістю вуглеводів і жиру надає позитивний вплив на статура, зменшує жирові відкладення на животі і збільшуєсуху м`язову масу. Особливо в тому випадку, якщо білки надходять в організм з молочної продукції, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Порівнювалися три групи здорових жінок предклымактерического віку, які мають зайву вагу або страждають ожирінням. Кожна група споживала мау, середню або велиуа кількість молочних продуктів разом з великим або малим об`ємом білків і вуглеводів. Протягом чотирьох місяців дами виконували фізичні вправи сім днів на тиждень: за п`ять днів вони займалися аеробікою, а два віддавали важкій атлетиці.

Підсумок такий: у всіх групах зафіксована однакова втрата ваги, але отримували більше білка і молочних продуктів позбувалися від більшої кількості жиру в цілому і жирових відкладень на животі, набирали більше значну суху м`язову масу (до 700 грамів) і ставали сильнішими. Ті, у чиїй дієті було мінімум білків і молочних продуктів, втратили 700 грамів м`язової маси. А у жінок, що споживали мінімум білків і середня кількість молочних продуктів, вага м`язів майже не змінився.

Примітно, що при великій кількості в харчуванні білка і молока жирові відкладення на животі зменшувалися більш ніж удвічі в порівнянні з низькобілковою дієтою з мінімумом молочних продуктів.

Черевний жир негвтивно впливає на серцево-судинне і метаболічне здоров`я, підкреслюють вчені. Нинішня робота свідчить, що збільшення споживання кальцію і білка допомагає позбутися від цього різновиду жирових відкладень.