Психлікарня у Підмосков'ї згоріла через медсестру?

Причиною пожежі в психіатричній лікарні №14 у селищі Раменське Дмитрівського району Підмосков`я, внаслідок якої загинули 38 осіб, могли стати дії середнього медичного персоналу.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Міністерство охорони здоров`я Московської області.

"Ми допускаємо, що причиною пожежі став людський чинник, пов`язаний із середнім медичним персоналом. Лікар (черговий лікар) непричетний, його пост у інших корпусах. Лікарем зроблено все (можливе для порятунку людей)", - сказало джерело в Міністерстві охорони здоров`я.

Вогонь спалахнув у лікарні в ніч на 26 квітня. Полум`я швидко охопило всю будівлю, площа пожежі становила 420 квадратних метрів. За даними МНС, у клініці перебувала 41 людина, лише трьом вдалося врятуватися.

29 квітня в ЗМІ з`явилася інформація, що медсестри на момент виникнення пожежі не було на робочому місці.

Міністр охорони здоров`я Підмосков`я Ніна Суслонова заявила, що медсестра вже дала свідчення слідству, її піддано судово-медичній експертизі, "остаточну відповідь ми дізнаємося від слідства".