У Піренеях грифи з'їли французьку туристку

Французьку туристку, яка розбилася на смерть в Піренейських горах, з`їли грифи.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на The Daily Mail.

Зазначається, що трагічний випадок стався з 52-річною жінкою в Піренеях. Під час прогулянки з друзями вона раптово зірвалася зі скелі. Проте рятувальники довго не могли знайти її тіло. Як виявилося пізніше, вона була з`їдена грифами. Від жінки залишилися тільки кістки, одяг і взуття.

За словами місцевих поліцейських, грифам знадобилося 40-50 хвилин для поїдання жінки.

"Коли ми проводили огляд місцевості з вертольоту під час пошуку, то бачили величезну кількість грифів, що зібралися в одному місці. Правда, ми не знали, чим ці птахи були так зайняті", - розповів правоохоронець.

Гриф - найбільший хижий птах, родич орлів. Ці птахи водяться практично скрізь, крім Австралії і Антарктиди. Грифи люблять теплий клімат, тому найбільше їх в Африці.

Останнім часом жителі районів їхнього проживання вимагають, щоб їм дали право відстрілювати цих птахів, оскільки ті почали проявляти агресивність.