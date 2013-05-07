У Китаї зростає кількість хворих на пташиний грип H7N9

Число жителів Китаю, хворих на пташиний грип H7N9, вперше виявлений у людини в кінці березня, досягло 129 - два нові випадки зараження людей цим вірусом діагностовано в країні з початку травня, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на державний комітет охорони здоров`я та планування народжуваності.

Обидва випадки небезпечної хвороби виявлено у жителів провінції Фуцзянь. Таким чином, в Китаї випадки зараження людей вірусом пташиного грипу H7N9 виявлено у 10 регіонах - 46 хворих в провінції Чжецзян, 33 - у Шанхаї, 27 - у провінції Цзянсу, по п`ять - у провінціях Фуцзянь і Цзянсі, по чотири - в провінціях Аньхой і Хенань, по два - в провінціях Шаньдун і Хунань, один - у Пекіні.

Від пташиного грипу H7N9 в Китаї померла 31 особа, з них тринадцять померли в Шанхаї, вісім - у провінції Цзянсу, семеро - у провінції Чжецзян, двоє - у провінції Аньхой і один - в Цзянсі.

Китайські експерти вважають, що поки немає підстав говорити про передавання вірусу H7N9 від людини до людини. Також не виявлено епідеміологічного зв`язку між усіма випадками захворювань. Немає повідомлень і про випадки масового захворювання на грип H7N9 домашньої птийці. Фахівці запевняють, що небезпечний вірус гине при термічній обробці, і закликають населення не панікувати, уникати контактів з живою птицею, більш ретельно готувати продукти з м`яса птиці.