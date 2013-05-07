Число жертв руйнування фабрики в Бангладеш - понад 700

Число загиблих у результаті руйнування фабричного комплексу Rana Plaza у Бангладеш, за останніми даними, перевищило 700 осіб, повідомляють військові.

З-під уламків восьмиповерхової будівлі, що обрушилася два тижні тому, продовжують діставати тіла, зазначає російська служба Бі-Бі-Сі

Руйнування будівлі, де працювали чотири ткацьких фабрики, викликало масові протести робітників у Бангладеш і критику з-за кордону.

Робітники ткацьких фабрик понад тиждень протестували проти недотримання роботодавцями правил безпеки на заводах, поки повернутися до роботи їх не попросила прем`єр-міністр країни.

У справі про руйнування комплексу було заарештовано дев`ять осіб.