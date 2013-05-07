ООН попередила про загрозу гуманітарної кризи в Пакистані

Організація Об`єднаних Націй попередила про загрозу гуманітарної кризи в Пакистані, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За підрахунками ООН, з середини березня 70 тисяч осіб змушені були залишити свої будинки в районах, прилеглих до спірної межі з Афганістаном, і потребують гуманітарної допомоги.

В останні місяці на кордоні відновилися зіткнення пакистанських та афганських військових, а також почастішали зіткнення військових з бойовиками.

Президент Афганістану Хамід Карзай раніше заявляв, що ніколи не визнає кордон, проведений через район проживання племен британськими колонізаторами у 1893 році.