У Бельгії виявлено нове вогнище зараження

На місці вибуху потягу з акрилонітрилом, який стався 4 травня під бельгійським Гентом, виявлено нове вогнище хімічного зараження.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на телеканал РТБФ, влада почала повторну евакуацію населення.

До нинішнього часу евакуйовано двох вулиць у містечку Веттерен на північно-східній околиці Генту. За повідомленням місцевої влади, високотоксичні пари піднімаються на поверхню «зі старого відгалуження каналізації, яке не використовується".

З 4 по 6 травня із зони аварії було евакуйовано до 600 осіб, усі вони встигли повернутися до своїх домівок, перш ніж з`явилася інформація про нове вогнище зараження.

Залізнична катастрофа сталася вночі 4 травня. Вантажний потяг з Нідерландів рухався у бік порту на каналі Генту, і на перегоні Шелебелле-Веттерен зійшов з колії під час переходу з однієї колії на іншу в зоні залізничних робіт. У результаті вибухнули чотири цистерни з акрилонітрилом. Пожежа, яка тривала 18 годин, була ліквідована ввечері 4 травня, після цього розпочалася операція з ліквідації хімічного зараження.

Причиною катастрофи стало перевищення швидкості - перед сходженням з колії потяг рухався зі швидкістю близько 80 км на годину за дозволених на цьому відрізку 40 км.

За останніми даними, в результаті вибуху, пожежі і хімічного зараження загинула одна особа і 93 постраждали. Під час гасіння вогню високотоксична речовина, що змішалася з протипожежною піною, потрапила до каналізації, звідки отруйні пари почали підніматися на поверхню через стічні люки.

Акрилонітрил належить до категорії сильнодіючих отруйних речовин, легкозаймистий, його пари у повітрі утворюють вибухонебезпечну суміш. Ця речовина широко використовується в промисловості для виробництва синтетичного каучуку.