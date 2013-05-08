Будьте обережні: у лісах активізувалися кліщі

«Київзеленбуд» закликає мешканців столиці утриматись від прогулянок у лісі.

«За даними ентомологів та у зв’язку з перепадами температури повітря, розпочинається підвищена небезпека укусів лісових кліщів. Саме у період потепління, коли кияни намагаються відпочити від столичної метушні та загазованості вулиць, лісовий кліщ найбільш агресивний», - йдеться у повідомленні прес-служби комунального об’єднання.

Тому «Київзеленбуд» закликає мешканців та гостей столиці утриматись від прогулянок лісовими галявинами та у буферних зонах. А у разі виникнення підвищеної температури тіла, головного та м’язкового болю після походу до лісу рекомендує негайно звертатися за допомогою до лікаря.

Як вважають у комунальному об’єднанні, «оптимальним варіантом безпечних вихідних є прогулянки по місту або відвідування музеїв чи галерей, частина яких працює безкоштовно».